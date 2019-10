Diventare attori a tutto tondo con Teatro C'Art

Esplorare il proprio corpo attraverso la voce, il movimento, il teatro fisico e riscoprire la propria comicità: la formazione 2019/2020 del Teatro C’art ha un programma ricco sulla fisicità dell’attore e sulla voce come vibrazione e risonanza del corpo.

Se la stagione è iniziata con un importante lavoro diretto dalla clown canadese Sue Morrison che per il secondo anno consecutivo ha scelto C’art per proporre il proprio seminario “Clown Through Mask” e che ha visto partecipare 16 studenti provenienti da tutto il mondo, adesso inizia la stagione della formazione di André Casaca e Teresa Bruno, attori, formatori e rispettivamente direttore artistico e direttrice organizzativa dello spazio.

Si parte il 4 novembre con il laboratorio “ Dare Corpo alla Voce” diretto da Teresa Bruno: 8 incontri per adulti nei mesi di novembre e dicembre dalle 17.30 alle 19.30, in cui sarà possibile entrare in contatto con lo strumento vocale emettendo dei suoni e utilizzando stimolazioni fisiche ed esercizi isometrici che lavorano direttamente sulle corde vocali. Il laboratorio è rivolto a tutti coloro che vogliono cimentarsi con lo strumento voce ed anche, ovviamente, ad attori, performer, e studenti di teatro.

“Comicità e spettacolo” il seminario mensile per professionisti condotto da André Casaca partirà invece il 5 novembre e quest’anno è stato ridotto ad un massimo di 8 persone in modo da dare più spazio al lavoro personale di ciascun allievo.

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre sarà invece il primo di quattro fine settimana dedicati a “Espressività e prontezza corporea”, un seminario sul linguaggio corporeo, la ricerca teatrale e la preparazione fisica. Sotto la guida di Teresa, attori, performer, studenti di teatro e tutti coloro che vogliono cimentarsi nello studio dello strumento corpo, si immergeranno in un’esplorazione per accrescere le proprie potenzialità e acquisire maggiore consapevolezza di sé e dell’altro attraverso varie tecniche di training fisico che vanno dallo yoga, alla danza, al clown, allo studio della voce. Ogni fine settimana ( 30 NOVEMBRE – 1 DICEMBRE 11 – 12 GENNAIO 8 – 9 FEBBRAIO – 14 – 15 MARZO) avrà un tema preciso e sarà possibile partecipare all’intero percorso, ma anche al singolo seminario.

Il 2019 si concluderà con due seminari sul Clown di André Casaca. Dal 6 all’8 dicembre “Clown Identità Comica del Corpo” livello base, un fine settimana rivolto a attori, studenti di teatro e danza, educatori, insegnanti e qualsiasi persona abbia curiosità di conoscere questo tipo di comicità incentrata sulla propria identità. Età minima 15 anni.

Dal 9 al 13 dicembre “Clown Identità Comica del Corpo” livello avanzato, 5 giorni, 30 ore di approfondimento indirizzato esclusivamente a chi ha già partecipato alla formazione precedente di livello base, oppure abbia già una formazione sul clown. Sarà un lavoro artistico con l’obiettivo di contribuire all’apprendimento tecnico ed espressivo delle proprie risorse comiche, incentrato sulla creazione di scene singole e a coppia, con l’uso di oggetti, oppure potranno essere sviluppati numeri e gags in costruzione proposte dai partecipanti.

Sono già previste, nei mesi di luglio e agosto 2020, formazioni specifiche residenziali dirette da entrambi.

Durante i seminari sarà possibile soggiornare a Casa Rio Petroso, situata in piena campagna, proprio sulla Via Francigena, distante 5 minuti in auto dal Teatro C’art.

Per le modalità di iscrizione, gli orari, l’alloggio e le forme di pagamento è necessario consultare il sito http://www.teatrocart.com/formazione/ o seguire la pagina facebook https://urly.it/332kb

Fonte: Teatro C'Art

