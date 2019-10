Distributore automatico vende sigarette ai minorenni, gestore multato

Un distributore automatico di sigarette consentiva la vendita anche ai minorenni. Il titolare della rivendita, che ha sede a Siena, è stato multato per mille euro dalla guardia di finanza e rischia la sospensione della licenza per quindici giorni. Se ne è accorto un giovane padre che, all'atto della compravendita, ha inserito per errore la tessera sanitaria del figlio di tre anni ed è riuscito a comprare ugualmente le sigarette. Nel corso dei controlli i finanzieri hanno simulato un acquisto mediante l'introduzione nell'apparecchio della tessera sanitaria del figlio minore di un militare confermando la segnalazione. Si attendono ulteriori verifiche.

