Finestra si sfila dai cardini nella scuola di Scandicci, nessun ferito

Per cause in corso di accertamento, durante la ricreazione della mattina di mercoledì 30 ottobre 2019 una finestra di un’aula della scuola Spinelli si è sfilata dai cardini, poggiandosi su un banco e restando parzialmente sospesa al filo di una veneziana. Nessuna persona ha avuto conseguenze; la finestra, che quando si è sfilata era aperta, non ha riportato danni. Appena avvisata dalle insegnanti la dirigenza scolastica ha chiamato l’Amministrazione comunale, che ha fatto intervenire sul posto i propri tecnici per le verifiche del caso, dopodiché in via precauzionale ha trasferito la classe in un’altra aula. Gli uffici tecnici del Comune hanno deciso di applicare ad ogni infisso della scuola un sistema di fermo dei cardini, per impedire in futuro episodi accidentali come questo.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa

