Francese sperimentato con insegnante parigina al 'Virgilio'

Dal 14 al 18 ottobre 2019 il Liceo “Virgilio” di Empoli ha ospitato la professoressa Constance Guigui, docente di Storia all’Institut de la Tour, Liceo linguistico di Parigi. L’insengnate francese ha utilizzato questi giorni per conoscere le modalità di insengamento della Storia nelle scuole italiane, e nello specifico della didattica adottata nell’Istituto empolese, con l’obiettivo di attivare nel suo Liceo di provenienza un percorso di insegnamento integrato della Storia in lingua italiana.

Tale percorso risulta speculare alla metodologia CLIL in vigore in Italia, che già da anni vede impegnati alcuni docenti del Liceo “Virgilio” nell’insegnamento in lingua straniera di alcune discipline non linguistiche, come la Storia appunto. La professoressa Guigui, in particolare, ha tenuto alcune lezioni di storia nelle classi del professor Matteo Baragli, docente di Storia e filosofia e già abilitato all’insegnamento CLIL della Storia. Nelle classi che rientrano nel progetto le lezioni di Storia si sono svolte in lingua francese, con modalità multimediale e seminariale, con la compresenza dei due docenti italiano e francese, e con il supporto del dipartimento di Francese (in particolare della lettrice Florence Tellini e del coordinatore Luca Rossi).

La sperimentazione, sostenuta con interesse dalla nuova Dirigente scolastica del “Virgilio”, Barbara Zari, oltre che sviluppare le competenze metodologiche e linguistiche dei docenti e degli studenti coinvolti, intende favorire l’apertura internazionale del “Virgilio”, rafforzando la cooperazione italo-francese fra Istituti superiori e aprendo alla collaborazione fra istituzioni scolastiche europee con scambi e progetti condivisi.

