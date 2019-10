Torna la ztl mattutina in via La Marmora a Fucecchio

Da venerdì prossimo 1° novembre il divieto di accesso alla ZTL del centro storico di Fucecchio dal varco con telecamera posto all’inizio di Via La Marmora torna agli orari originari.

Si tratta di uno dei principali accessi al centro che fino ad oggi era rimasto aperto per gran parte della giornata per favorire il deflusso delle auto e ridurre il disagio durante i lavori di riqualificazione di Piazza Montanelli. Visto che questa esigenza è sospesa fino alla conclusione delle festività natalizie, il divieto di accesso tornerà ad essere in vigore per gran parte della giornata. La decisione è stata presa dalla giunta comunale anche a seguito delle numerose richieste da parte dei cittadini residenti nella ZTL. Dal 1° novembre quindi il varco sarà aperto di mattina dalle ore 7 alle ore 12, nelle restanti ore sarà in vigore il divieto di accesso. Come per gli altri accessi, è ovviamente consentito il transito ai mezzi autorizzati.

L’amministrazione comunale invita pertanto i cittadini a rispettare le norme in vigore per alleggerire i flussi di traffico nel centro storico che portano inquinamento e rumore, oltre all'occupazione degli spazi di sosta anche da parte di cittadini non autorizzati. L'amministrazione comunale richiama poi anche al rispetto delle norme relative allo spazzamento stradale.

“Arrivano spesso segnalazioni di intralcio alla pulizia delle strade per le auto in sosta negli orari di spazzamento – dice l'assessore Fabio Gargani -. Vogliamo che le sanzioni siano l’ultima soluzione ma è necessario poter svolgere il servizio di pulizia in maniera adeguata e quindi dovremo in qualche modo far rispettare i divieti”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

