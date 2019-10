Halloween col volley: Savino Del Bene in trasferta a Monza

Tre gare di livello in una settimana. La Savino Del Bene Scandicci è arrivata a metà del suo trittico infernale iniziato domenica scorsa con la vittoria al tie break contro la Zanetti Bergamo e che culminerà con la sfida di Domenica 3 Novembre contro l’Igor Volley Novara. Domani alle 20.30, la squadra allenata da Coach Marco Mencarelli sarà di scena al Pala Salvador Allende di Cinisello Balsamo dove sfiderà la Saugella Monza di Coach Dagioni. Dopo le due vittorie al tie break e la sconfitta contro Cuneo, Lucia Bosetti e compagne sono chiamate a far bene in una sfida dove si troveranno davanti giocatrici del calibro di Anna Danesi, Hanna Orthmann e Beatrice Parrocchiale.

EX E PRECEDENTI – Nella formazione brianzola milita Floortje Meijners che ha vestito la maglia della Savino Del Bene nella stagione 2016-2017. Sono dieci le sfide disputate tra le due società con la Savino Del Bene Scandicci che ha vinto otto volte, contro le due vittorie di Monza. L’ultimo incontro si è svolto in terra toscana il 17 Febbraio scorso e Scandicci si è imposta per 3-1.

LE PAROLE DI MARCO MENCARELLI - "E’ una partita tosta, Monza è una squadra con tanti nomi che magari non gioca all’altezza di questi,perché ancora devono costruirsi e devono metterli assieme. E’ una squadra con un roster importante con cui andremo a lottare così come abbiamo a Bergamo".

LE PAROLE DI GIULIA CARRARO – “Ci aspetta una bella partita a Cinisello Balsamo, loro sono una bella squadra, con un roster importante, noi dobbiamo pensare principalmente a noi stesse e dare il massimo”.

LE AVVERSARIE – La Saugella Monza potrebbe giocare con Skorupa opposta a Ortolani, Orthmann e Mari Paraiba in banda, Heyrman e Danesi al centro con Parrocchiale come libero.

IN TV - La partita fra Savino Del Bene Scandicci e Saugella Monza sarà trasmessa gratuitamente in Italia sulla piattaforma PMG Sport. Andando sul sitowww.pmgsport.it si aprirà un player dove sarà possibile selezionare l’incontro. Altrimenti, si potrà andare sulla piattaforma LVFTV (www.lvftv.com) e accedere con le vecchie credenziali all’incontro. La partita sarà tramessa entrando nella sezione Sport anche su Repubblica.it e su Sport.it.

Fonte: Ufficio stampa

