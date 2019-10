Human Library a Montespertoli, il progetto internazionale approda a Le Corti

Martedì 5 Novembre alle ore 18 si svolgerà la presentazione del progetto "Human Library" all'Auditorium del Centro Culturali "Le Corti", in via di Sonnino 1 nel capoluogo.

Human Library o Biblioteca Vivente è una vera e propria biblioteca con lettori, bibliotecari e un catalogo di libri che in realtà è fatto di persone in carne ed ossa. Questi “libri viventi” possono esser “presi in prestito” per la conversazione: ogni lettore sceglie il suo libro.

Martedì 12 Novembre ci sarà un workshop informativo alle ore 18, sempre all'Auditorium. Il 16 Novembre si svolgerà l'evento "Human Library: prendi in prestito un pregiudizio dalle ore 16 alle ore 18 alla Biblioteca Comunale E. Balducci, in via Sonnino 1 a Montespertoli.

Human Library è un progetto internazionale, nato in Danimarca nel 2000 e dal 2003 è stato riconosciuto dal Consiglio d’Europa come buona pratica e come tale incoraggiata. Da allora è stata esportata in tutto il mondo.

"È con piacere che l'Amministrazione porta avanti questo progetto e invita tutti i cittadini a partecipare. " afferma Alessandra De Toffoli, Assessore alla Cultura "Lo scopo della Human Library è quello di scardinare i pregiudizi, mettere in discussione gli stereotipi e creare comunità attraverso il dialogo, il confronto e l'empatia. Ricordatevi: Non giudicate un libro dalla sua copertina!"

Fonte: Comune di Montespertoli

