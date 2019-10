Imbratta i muri della stazione con scritte offensive, denunciato 16enne

Denunciato un 16enne per imbrattamento sui muri della stazione di Scarperia e San Piero. Il giovane, senza precedenti penali, è stato visto dai carabinieri mentre era in possesso di alcune bombolette spray e scriveva sui muri. Tra le scritte ne compaiono alcune contro la polizia. All'arrivo dei carabinieri aveva già vergato le scritte 'Mussolini pipistrello' e 'Acab' con la A cerchiata come il simbolo dell'anarchia. Non è la prima volta che si registrano atti simili all'interno della stazione fiorentina.

