In viale Belfiore a Firenze è scoppiato un incendio in un centro di prima accoglienza per minori non accompagnati. Il rogo è avvenuto la notte scorsa, cinque dei quarantadue ospiti minorenni sono rimasti lievemente intossicati e sono stati portati in ospedale. Non si esclude il dolo: l'incendio sarebbe nato da un materasso o una coperta. Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco, intervenuti insieme alla polizia.

