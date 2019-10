Incontro al Mise per Bekaert, Materazzi (Uilm): "Obiettivo è salvaguardare i lavoratori ed i posti di lavoro"

"Come Uilm ci rallegriamo della ritrovata compattezza d'intenti dei compagni ed amici di Fiom e Fim e non possiamo che concordare appieno con la linea condivisa e da noi sempre sostenuta. Insieme e unitariamente, sappiamo che possiamo salvaguardare i lavoratori ed i posti di lavoro dell'ex sito Pirelli di Figline Valdarno e, come chiesto anche nello scorso incontro al Mise del luglio scorso, abbiamo bisogno di un'ammortizzatore sociale che eviti di disperdere le competenze dei lavoratori e permetta lo sviluppo attraverso un piano di reindustrializzazione che possa garantire tutti i posti di lavoro distrutti da Bekaert"

Davide Materazzi, Responsabile Uilm Firenze Arezzo

