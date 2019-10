Incontro PD-EVT, Verdi: "Prima la svolta ecologica, poi la candidatura"

Europa Verde Toscana si è incontrata con la segretaria regionale del PD e ha avviato un confronto su un possibile programma di coalizione in vista delle elezioni regionali dell'anno prossimo. Per i Verdi è necessario che questo programma preveda una radicale trasformazione del modello di sviluppo toscano. Occorre avviare decisamente la transizione ecologica, di cui tutti finalmente parlano, ma che oltre alla retorica, ha bisogno di atti concreti.

Abbiamo riscontrato una disponibilità chiara a confrontarci su un programma di transizione ecologica per la Toscana, a partire dal piano Toscana Carbon Neutral 2050, in fase di redazione da parte del governo regionale uscente.

Allo stesso tempo, le continue notizie riguardo a questa o quella candidatura alla carica di presidente non sono d’aiuto ad un confronto sereno per la costruzione di una possibile alleanza. I Verdi non intendono proporre una/un loro candidata/o, né parteggiare per una o l’altra corrente di altri partiti, ma hanno ben chiaro che oltre a un programma convincente di cambiamento sarà necessario che un’eventuale coalizione indichi una/un candidata/o coerente con la svolta ecologista che si intende realizzare.

Chiediamo quindi a tutti i soggetti coinvolti nelle consultazioni di iniziare ad affrontare i punti chiave del programma, che saranno le basi su cui si dovrebbe fondare la coalizione. Affrontando in un secondo momento la ricerca, unitaria, della/del candidata/o adatta/o ad interpretarli.

Europa Verde Toscana

