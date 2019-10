Incontri sul gender con gli studenti, Lega: "Valutino i genitori"

“Riteniamo che gli incontri promossi a novembre dalla Rete Ready e dal Comune di Viareggio su una tematica così complessa e delicata come quella relativa al gender - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - debbano essere gestiti in modo tale da non essere palesemente unilaterali e privi, dunque, di una qualsiasi possibilità di confronto e dialogo con chi non è in linea con quanto proposto dagli organizzatori. Oltretutto gli appuntamenti sono riservati agli studenti viareggini e quindi c’è il forte rischio che si possa cadere in una sorta d’indottrinamento nei confronti degli stessi giovani. Pertanto invitiamo i genitori ad informarsi dettagliatamente sulle questioni che verranno trattate, su chi saranno i relatori, optando eventualmente sulla possibilità di non far partecipare i ragazzi. Il tema della sessualità maschile e femminile deve essere, infatti, affrontato in modo adeguato, evitando accuratamente di porre in dubbio, ad esempio, le classiche figure di mamma e papà e scongiurando ogni potenziale tentativo d’ideologizzare la materia. In sintesi - conclude Elisa Montemagni - è doveroso che i nostri figli abbiano un approccio neutrale e più completo alla tematica, potendo quantomeno avere l’opportunità di ascoltare pareri distinti sull’educazione alle differenze di genere.”

Fonte: Ufficio Stampa

