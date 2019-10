Jethro Tull in concerto al Verdi di Firenze

Oltre 50 anni di carriera, 60 milioni di dischi venduti e l’etichetta di leggenda vivente della musica.

Ian Anderson e i suoi Jethro Tull tornano in tour in Italia dopo il successo estivo e annunciano l’uscita di “The Ballad of Jethro Tull” (Rocket 88 Books) la prima e ufficiale storia illustrata della band.

A Firenze appuntamento martedì 5 novembre al Teatro Verdi (ore 20,45), a poco più di un anno dal grande spettacolo portato in scena al Musart Festival 2018.

I biglietti (posti numerati da 28,75 a 92 euro, compresi diritti di prevendita) sono disponibili nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) e online su www.ticketone.it.

Il libro “The Ballad of Jethro Tull” – disponibile in due versioni, Special Edition e Classic Edition – è corredato da due registrazioni: la prima prende il titolo dal libro ed è un poema narrativo scritto e letto da Ian Anderson su un mix unico e originale dei classici dei Tull. Sul lato b invece Ian legge Marmion, poema del 1808 di Walter Scott, con il supporto musicale di John O’Hara (attuale tastierista dei Jethro Tull) all’organo di una cattedrale.

La Special Edition, in una tiratura limitata di 500 copie tutte firmate da Ian Anderson, contiene in esclusiva il nuovo singolo di Jethro Tull. Ogni copia sarà racchiusa all’interno di un box fatto a mano e conterrà due stampe d’arte a opera di Peter Klucik, autore anche della copertina del libro.

La Classic Edition dello stesso libro avrà una tiratura più ampia, con prezzo più accessibile e conterrà il codice per scaricare le due registrazioni.

In un video speciale per il sito www.jethrotullbook.com, Ian Anderson, che ha supervisionato il progetto e contribuito con materiali e foto inedite dal suo archivio personale, ha dichiarato la disponibilità del libro in pre-order, con spedizione a novembre. I fan che lo acquisteranno in questa modalità avranno il loro nome stampato sul libro.

Era il 2 febbraio del 1968, quando nel celebre Marquee Club di Londra i Jethro Tull si esibirono per la prima volta con questo nome. Tra le band più importanti e influenti di tutti i tempi nel progressive rock, l’immenso catalogo di opere dei Jethro Tull comprende folk, blues, musica classica e heavy rock. Ogni concerto del tour che celebra il cinquantennale è un ampio mix degli album storici della band, da “This Was” fino ai giorni nostri.

Fonte: Ufficio stampa

