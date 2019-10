Le più belle mucche sono dell'azienda Tocchi: successo alla Fiera Internazionale del bovino a latte

I bovini da latte dell’azienda Tocchi si confermano tra i migliori al mondo. L’allevamento di Filippo, Ilaria e Attilio di Marina di Grosseto da trenta anni continua ad inanellare un successo dietro l’altro, confermandosi ai vertici mondiali nella selezione dei capi. Infatti, alla Fiera Internazionale del bovino a latte che si è svolta a Cremona nello scorso fine settimana, una delle manifestazioni del settore più importanti al mondo, l’azienda marinese ha raggiunto il gradino più alto del podio con Toc Farm Chief Christy nella categoria da 15 a 18 mesi oltre ad un secondo posto con Toc Farm Chief Seline nella categoria da 6 a 9 mesi. La vittoria di Christy ha un doppio valore per l’azienda Tocchi visto che sua mamma e sua sorella avevano già vinto in questa manifestazione, oltre ad essere discendente diretta della famosa campionessa mondiale Toc Farm Allen Amyly, la più bella mucca di sempre. Ma non finisce qui, perché nello stesso fine settimana, questa volta in Francia ad Agrimax, una figlia del popolare toro Toc Farm Fitz, la cui progenie è sparsa in tutto il continente, si è aggiudicata il titolo di Campionessa Assoluta. Risultati questi che mantengono alto il valore mondiale del prefisso "Toc Farm”. Un prefisso rigorosamente made in maremma che inorgoglisce tutto il settore per il livello raggiunto e per la qualità assoluta nella selezione genetica dei capi