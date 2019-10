Paperino è sul francobollo più grande del mondo, Guinness dei Primati per Lucca Comics

Lucca Comics & Games entra nel Guinness dei Primati: a guadagnarsi il Guinness World Record il “francobollo più grande del mondo” che con i suoi 4,107 metri quadrati, certificati dal giudice ufficiale Lorenzo Vetri, raddoppia il precedente primato.

Svelato questa mattina in occasione dell’inaugurazione di Lucca Comics & Games 2019 - dove ha ricevuto l’annullo filatelico ufficiale - il francobollo illustrato da Giorgio Cavazzano, creato in occasione dell’85° anniversario di Paperino, raffigura l’iconico personaggio Disney alla guida della mitica 313, in primo piano sul profilo d’Italia.

Sul palco del teatro del Giglio per la prima volta insieme Lucca Comics & Games, The Walt Disney Company, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane hanno annunciato che il francobollo fa parte di una serie composta da otto stampati in foglietto – 300mila esemplari ciascuno – e da un francobollo stampato in foglio - del quale esistono 400mila esemplari.

Il “francobollo più grande del mondo sarà visibile fino al 3 novembre nell’ambito della mostra Paperino siamo noi, all’Ex Mercato del Carmine di Lucca.

Fonte: Ufficio Stampa

