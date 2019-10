MD Fucecchio, 18 assunti per il nuovo supermercato

A Fucecchio verrà inaugurato il primo punto vendita MD S.p.A., primo nella provincia di Firenze e terzo in Toscana. La cerimonia è prevista giovedì 31 ottobre alle 8 e vedrà il taglio del nastro alla presenza del sindaco e delle autorità locali.

Quello di Fucecchio sarà uno store di oltre 1.000 metri quadri dove lavoreranno 18 addetti tutti assunti a livello locale, con un’età media di 25 anni. Entreranno a far parte di un’azienda che vanta già oltre 7.000 dipendenti.

Il supermercato è stato costruito in via Dante Alighieri, angolo via di Saettino, a ridosso del centro storico, ma sulla direttrice che dal comune porta verso Santa Croce sull’Arno e Pontedera. Il nuovo MD sarà aperto da lunedì a domenica con orario continuato dalle 8:00 alle 21:00. A disposizione della clientela un parcheggio da 98 posti auto.

