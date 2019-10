Io mi fido, raccolta Unicoop in favore di Arca e Aristogatti Empoli

L’associazione Arca Canile di Empoli e l’associazione Aristogatti organizzano, in collaborazione con Unicoop Firenze, in data 2 Novembre, una raccolta alimentare per i cani e gatti abbandonati.

Questo evento si inserisce all’interno di un progetto più ampio di tutela dell’ambiente, portato avanti da Unicoop Firenze confermando, ancora una volta, l’attenzione alle reali necessità delle associazioni territoriali.

L’iniziativa, sostenuta dalla sezione soci di Empoli, si svolgerà presso il negozio Unicoop in via Raffaello Sanzio, dalle ore 8 di mattina fino alle ore 20.30.

Tutti coloro che lo desiderano potranno dare il loro contributo acquistando uno o più prodotti dedicati agli amici a quattro zampe: alimenti, prodotti per l’igiene e la cura del cane e del gatto ma anche per la pulizia dello spazio in cui sono ospitati.

Le donazioni potranno essere consegnate ai volontari dell’associazione Arca di Empoli e degli Aristogatti presenti all’uscita del negozio di Unicoop.

La giornata di raccolta alimentare sarà l’occasione non solo per aiutare gli animali meno fortunati ma una concreta possibilità per approfondire la tematica dell’abbandono e il modo in cui le due associazioni operano sul territorio.

