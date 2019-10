Muore per malore dopo la dimissione dall'ospedale, 23 indagati

Ventitré tra medici e infermieri sono indagati dalla procura di Pisa dopo la morte di un 71enne pisano di nome Vincenzo Tordiglione. Questi è deceduto nei giorni scorsi dopo esser stato dimesso dall'ospedale cittadino, dove aveva subito un intervento chirurgico al femore. La moglie del defunto si è rivolta alla polizia per fare chiarezza su quanto successo.

Tordiglione era stato dimesso da ortopedia lunedì mattina ed è morto in seguito a un malore martedì pomeriggio. La procura ha già sequestrato la cartella clinica e ordinato ulteriori approfondimenti per stabilire se vi sia un collegamento tra il decesso e il ricovero, con le conseguenti dimissioni, in ospedale. Il pm ha disposto l'autopsia per stabilire le cause della morte. L'ipotesi di reato è omicidio colposo.

Tutte le notizie di Pisa