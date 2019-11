Nubifragio a Livorno, Spi-Cgil: "Risolvere problemi idrogeologici"

Nelle ore scorse su Livorno si è abbattuto un pesante nubifragio. A quanto si apprende i 14 interventi effettuati dai Vigili del fuoco sono avvenuti tutti nei quartieri nord della città. Come avviene sempre sono nati disagi a seguito dell'allagamento in prossimità del sottopasso di via Firenze. Il problema purtroppo è cronico: bisogna intervenire, si rischia altrimenti che ci scappi il morto così come avvenne qualche anno fa nel sottopasso di via Adolfo Tommasi.

Lo Spi-Cgil è da almeno una decina di anni che evidenzia le criticità idrogeologiche dei quartieri nord. Come sindacato presentammo addirittura – sulla base delle indicazioni emerse da una relazione di professionisti – una piattaforma avente a oggetto la risoluzione della problematica, piattaforma che abbiamo consegnato anche allo stesso Luca Salvetti durante la campagna elettorale. Sulle criticità idrogeologiche dei quartieri nord bisogna intervenire con prontezza e decisione. Non è più possibile tergiversare.

Chiediamo pertanto con forza alla Regione Toscana di destinare anche ai quartieri nord di Livorno quelle risorse stanziate dal governo per il rilancio delle periferie: dobbiamo infatti trovare al più presto una soluzione per risolvere i problemi legati all'emergenza idrogeologica di questa zona.

A Salvetti chiediamo pertanto un tempestivo incontro per discutere della problematica.

Roberto Terreni, delegato di comunità Spi-Cgil quartieri nord

