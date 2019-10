Nuova viabilità a Seano a misura di pedone

Diminuire l’intensità del traffico e garantire ai residenti una maggior sicurezza personale. Sono questi i due obiettivi principali che hanno spinto l’amministrazione comunale, dopo un confronto con la cittadinanza, a modificare la viabilità in alcune strade di Seano. E così nei prossimi giorni verrà cambiata la viabilità, e di conseguenza la segnaletica stradale verticale e orizzontale, in via Antonio Gramsci, nel tratto compreso tra via Quinto Martini e via Amendola.

“Dobbiamo costruire delle città e una viabilità a misura di pedone e garantire la sicurezza alle persone che vivono in quei luoghi – ha dichiarato il sindaco Edoardo Prestanti -. Tutte le nostre azioni sono quindi volte a rallentare la velocità dei mezzi e a garantire la massima sicurezza per pedoni, bambini e tutti coloro che abitano o frequentano quotidianamente i luoghi centrali delle nostre frazioni”.

Nello specifico verrà quindi invertito il senso di marcia in via Gramsci nel tratto compreso tra via Quinto Martini e via Amendola; saranno istituiti nuovi divieti di sosta e di fermata e verranno inoltre ricavati nuovi parcheggi lungo le vie Quinto Martini e via Amendola.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa

