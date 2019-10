Una panchina rossa contro la violenza sulle donne anche a Larciano

Sabato 2 novembre alle ore 9.30 presso la sala polivalente “Dott.ssa Battaglini” alla Casa della Salute di Larciano, si terrà un incontro dal titolo “la violenza sulle donne: storia, simboli, statistiche”. Al termine verrà inaugurata la panchina rossa presso i giardini della scuola media “F. Ferrucci”.

Una mattinata dedicata al tema della violenza sulle donne organizzata in collaborazione con 365giornialfemminile onlus.

Il 25 novembre ricorre la “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, ricorrenza istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite. L’abuso fisico e sessuale è un problema sanitario che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che ad infliggere la violenza sia nel 30% dei casi un partner intimo.

La violenza può però manifestarsi in mille forme molte delle quali non si mostrano al mondo con lividi, ma rimangono nascoste dentro la donna che le subisce.

La violenza verbale, economica, psicologica si nasconde e va a distruggere la donna dal suo interno minandone la stabilità e l’autostima.

Ma come si contrasta la violenza? Crediamo fermamente che si debba partire dalle piccole cose, dalla quotidianità, dagli atteggiamenti che abbiamo in famiglia.

Ognuno di noi, le istituzioni per prime, ha il compito di diffondere un messaggio di rispetto.

Le iniziative come questa si pongono l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, più nota come Convenzione di Istanbul, fu approvata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011 ed aperta alla firma l'11 maggio 2011 a Istanbul (Turchia). L'Italia l'ha sottoscritta nel 2013. E' un importantissimo riferimento giuridico, che purtroppo però non sempre viene tenuto in grande considerazione.

Proprio per diffondere la cultura della non violenza sulle donne e sui loro figli e per applicare quotidianamente i principi contenuti nella Convenzione di Istanbul, ci sono i CentriAntiViolenza, luoghi di donne per le donne, che offrono sostegno per affrontare il difficile percorso di uscita dalla violenza.

Nel nostro territorio provinciale dal 2004 l'Associazione 365GiorniAlFemminile Onlus ha isituito il proprio CentroAntiViolenza "Liberetutte" ascoltando fino ad oggi oltre 1000 donne.

Il Comune di Larciano, da sempre molto attento a questa tematica, non solo si è fatto Socio dell'associazione, ma collabora con questa realtà sostenendone le attività e organizzando percorsi di sensibilizzazione rivolti alla cittadinanza, non soltanto intorno al 25 novembre - giornata internazionale contro la violenza sulle donne- ma durante tutto l'anno.

