Pedina e minaccia una donna, arrestato a Firenze per stalking

Si era invaghito di una donna che gli era stata presentata da un'amica comune nel 2017, per questo per giorni la ha seguita, pedinata e poi minacciata. Il 41enne romeno è stato arrestato per questo motivo con l'accusa di stalking. La donna, una 36enne omena, ha chiesto l'intervento della polizia dopo l'ennesimo episodio di pedinamento in strada e minacce.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo in diverse occasioni avrebbe pedinato la sua vittima e fissandola insistentemente, arrivando a seguirla anche sull'autobus che prendeva per andare al lavoro. In alcuni casi la donna è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso per il grave stato di ansia causato dal comportamento del 41enne.

