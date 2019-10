Per un pentolino lasciato sul fuoco in cucina si è verificato un principio d'incendio in un appartamento di via Indipendenza a Pontedera alle 8 di questa mattina. La distrazione ha costretto i residenti a chiamare i vigili del fuoco di Cascina che sono intervenuti in breve tempo, limitando i danni. Sul posto i carabinieri di Pontedera, i quali hanno poi attivato i soccorsi.

