Rigoletto in scena al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Primo grande appuntamento con l'opera lirica al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

L'appuntamento è per sabato 9 novembre alle ore 20.30 con "Rigoletto", melodramma in tre atti. È una delle opere più amate di Giuseppe Verdi ed inaugura la cosiddetta "trilogia popolare" che comprende anche "Il Trovatore" e "La Traviata" e contiene alcuni brani celeberrimi come "La donna è mobile".

Il melodramma in scena sul palcoscenico castellano, sarà diretto dal maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg con il baritono Carlo Kang nel ruolo di Rigoletto, mentre il soprano Claire Coolen sarà Gilda e il tenore Hun Kim sarà il Duca di Mantova, accompagnati dall'Orchestra sinfonica "Città di Grosseto".

La vicenda di "Rigoletto" è ambientata a Mantova, nel XVI secolo: Rigoletto è un gobbo buffone di corte con una figlia, Gilda, che tenta di mantenere segreta ai cortigiani, molti dei quali intendono vendicarsi di lui per le sue beffe feroci. Ma Gilda si è invaghita del frivolo duca di Mantova, credendolo un povero studente, e viene rapita dai cortigiani del duca che cercano vendetta contro Rigoletto. Il buffone si dispera per la sorte della figlia e ingaggia un sicario, Sparafucile. La vicenda si risolverà in un tragico finale. Un grande spettacolo, con un cast d'eccezione.

I biglietti sono in vendita on line dal sito del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e direttamente presso la biglietteria. E'inoltre acquistabile la Card Musica una sorta di vantaggioso mini abbonamento, che comprende al prezzo di € 60,00 cinque spettacoli: (9 novembre- Rigoletto; 29 novembre - Concerto ORT; 18 dicembre - Concerto coro gospel; 29 febbraio - Quadri di note; 10 maggio - Traviata Filarmonica Verdi).

Sabato 9 Novembre ore 20.30

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

RIGOLETTO di Giuseppe Verdi

ORCHESTRA SINFONICA CITTA' di GROSSETO

Direttore Lorenzo Castriota Skanderbeg

Rigoletto baritono Carlo Kang

Gilda soprano Claire Coolen

Duca di Mantova tenore Hun Kim

Sparafucile basso Antonio Marani

Maddalena contralto M.Vittoria Paba

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino