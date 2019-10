Sandro Veronesi presenta 'Il Colibrì' al Parco*Prato

Nuovo appuntamento per la festa della comunità dei lettori di Unicoop Firenze a Prato. Si terrà domani giovedì 31 ottobre alle 18 al Parco*Prato la presentazione del libro Il Colobrì di Sandro Veronesi.

L’esperienza delle Bibliocoop, la formula di Unicoop Firenze che porta i libri nei supermercati e nei negozi e ci ha costruito intorno un gruppo di volontari della cultura, ad ottobre 2019 ha organizzato un calendario di appuntamenti per incontrare i lettori e presentarsi.

Protagonista dell’evento della Festa delle Bibliocoop a Prato sarà Sandro Veronesi, autore, fra gli altri, del libro Caos calmo, vincitore nel 2006 del Premio Strega e nel 2008 del Prix Fémina e del Prix Méditerranée e tradotto in venti paesi.

Nel nuovo volume, uscito il 24 ottobre, il protagonista, Marco Carrera, è il colibrì. La sua è una vita di continue sospensioni ma anche di coincidenze fatali, di perdite atroci e amori assoluti. Non precipita mai fino in fondo: il suo è un movimento incessante per rimanere fermo, saldo, e quando questo non è possibile, per trovare il punto d’arresto della caduta – perché sopravvivere non significhi vivere di meno. Intorno a lui, Veronesi costruisce un mondo intero, in un tempo liquido che si estende dai primi anni settanta fino a un cupo futuro prossimo, quando all’improvviso splenderà il frutto della resilienza di Marco Carrera: è una bambina, si chiama Miraijin, e sarà l’uomo nuovo.

