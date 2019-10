Santo Stefano, ospedale più sicuro in orario notturno

Da venerdì 1° novembre l'accesso principale dell'Ospedale S. Stefano di Prato chiuderà la notte dalle 23 di sera alle 5 del mattino. Niente cambia per coloro che vorranno accedere all’ospedale di Prato che potranno farlo utilizzando il citofono al quale risponderanno gli operatori della portineria. La chiusura nelle ore notturne della portineria dell’ospedale è stata decisa per motivi di sicurezza, per evitare ingressi non autorizzati a garanzia di una maggiore tutela dei pazienti.

Fonte: Ufficio stampa

