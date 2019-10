Siena di nuovo amara per il Gialloblu Castelfiorentino

Siena ancora amara per il Gialloblu Castelfiorentino che nella terza giornata del campionato di Promozione cade sul parquet del Libero Basket per 68-48.

Una sconfitta giunta al termine di un match in cui i ragazzi di Luigi Vertaldi, nonostante lo scarto finale, hanno combattuto e cercato di reagire all’avanzata dei locali, senza mai subire parziali importanti e accusando soprattutto lo svantaggio accumulato nella prima frazione.

Dopo i primi minuti di equilibrio, infatti, i senesi provano ad allungare: 21-15 al 10′. I gialloblu restano in scia anche se nella seconda frazione qualche disattenzione difensiva di troppo permette a Siena di mettere a segno 23 punti (contro i 17 castellani) e andare al riposo sul +12 (44-32). Nella ripresa la truppa di Vertaldi cerca di prendere in mano l’inerzia mostrando una bella reazione, ma i locali amministrano il vantaggio che al 30′ tocca il +17 (57-40). Così, nonostante un ultimo quarto giocato punto a punto, il carattere gialloblu non basta a colmare il divario, e i due punti restano a Siena.

LIBERO BASKET SIENA – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 68-48

Parziali: 21-15, 44-32 (23-17), 57-40 (13-8), 68-48 (11-8)

Tabellino: Caggiano 8, Oriolo 4, Buti, Sollazzi, Ciampolini, Cicilano 20, Meoni 2, Chiarugi, Castellacci 2, Cavini, Turini 12, Talluri. All. Vertaldi. Ass. Baragatti.

Arbitri: Indrizzi di Sinalunga, Collet di Castelnuovo Berardenga.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

