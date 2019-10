Spaccia a Pisa e tenta la fuga dai poliziotti: arrestato

Un 25enne senegalese, in Italia senza fissa dimora e permesso di soggiorno, con precedenti per spaccio, è stato arrestato in tarda serata ieri dalle volanti della questura per detenzione ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato visto in via Notari a Pisa mentre stava per cedere una dose di droga. Alla vista dei poliziotti ha tentato la fuga ma è stato bloccato. Dalla perquisizione sono emersi 11 dosi di hashish, alcuni grammi di marijuana e 80 euro in contanti ritenuti provento di spaccio. Oggi è previsto il processo per direttissima.

