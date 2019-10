T.N.T. Empoli, il 14° meeting nazionale Azzurrissimo a Serravalle

Domenica 3 novembre il T.N.T. Empoli comincerà la nuova stagione agonistica organizzando il 14° meeting nazionale ‘Azzurrissimo’ presso la piscina comunale coperta a sei corsie attigua al parco di Serravalle. In questo classico appuntamento d’apertura la squadra del presidente e dt Giovanni Pistelli sarà formata da 40 biancazzurri - 19 maschi e 21 femmine – divisi nelle categorie Esordienti ‘A’, Ragazzi, Juniores e Unica (Cadetti + Seniores), su 476 partecipanti di 12 club, tra i quali Thebris di Ponte Felcino (Perugia) e Rinascita Team Romagna di Ravenna.

Nel complesso i portacolori di casa disputeranno 116 gare, che inizieranno alle 9 del mattino coi 50 stile, seguiti da 50 rana, 100 dorso, 200 stile, 200 rana. Invece la scaletta pomeridiana della manifestazione prevede, a partire dalle 15.30, i 50 delfino, 50 dorso, 100 stile, 100 rana, 200 delfino, 200 dorso e 200 misti. Nelle prove su distanze più lunghe non scenderanno in acqua gli Esordienti ‘A’. La società che avrà sommato il maggior punteggio, grazie ai risultati centrati da ogni suo atleta, si aggiudicherà il trofeo: il primo classificato conquisterà 7 punti, il secondo 5 e il sesto 1punto. Dal proprio canto, al primo impegno stagionale per i Giochi mondiali militari a Wuhan in Cina, la campionessa fucecchiese Linda Caponi, tesserata anche dal gruppo sportivo Carabinieri, ha già ottenuto buoni piazzamenti, giungendo sesta nella finale individuale dei 400 stile e quarta con la staffetta femminile 4x200 stile.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

Tutte le notizie di Empoli