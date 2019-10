Tiziana Schifano presidente del Comitato Rioni di Serravalle

Cambio al vertice nel Comitato Rioni di Serravalle. Dopo le elezioni che si sono tenute il 24 settembre il nuovo assetto vede alla presidenza Tiziana Schifano, come vice presidente Marco Beccani, tesoriere, Lorenzo Zodi. Il consiglio rimane formato da Filippo Querci, Patrizia Giovannetti, Luca Vettori, Alessio Bellini e Giovanni Vettori.

“Facevo già parte del Comitato – dice la nuova presidente, Tiziana Schifano – e quando il consiglio ha fatto il mio nome come nuovo presidente sono rimasta piacevolmente colpita. Un cambio solo a livello di cariche perché l’obiettivo rimane sempre lo stesso ovvero portare avanti il senso di appartenenza alla comunità attraverso l’aggregazione in modo che le persone possano trovare dei momenti d’incontro. Come Comitato siamo già al lavoro insieme ai rappresentanti dei rioni per organizzare la prossima edizione del Torneo dei Rioni e si tratta di un grosso impegno che parte da trovare le risorse, occuparsi del campo, degli stand e della sicurezza e per questo voglio ringraziare l’amministrazione comunale che ci dà un grande aiuto e con la quale abbiamo un rapporto di collaborazione stretto pur mantenendo la nostra autonomia. Ringrazio anche il nostro sponsor principale, l’Agri Vivai senza il quale sarebbe difficile se non impossibile organizzare il torneo e il circolo Arci di Cantagrillo per averci messo a disposizione i suoi locali per la nostra sede”.

Fonte: Comune di Serravalle Pistoiese

