Per un'altra Santa Croce ringrazia il segretario comunale Roberto Nobile

Come Gruppo "Per un'altra Santa Croce" e a nome dei cittadini che rappresentiamo ringraziamo pubblicamente il Segretario Comunale Dott. Roberto Nobile, al quale la maggioranza non ha riconfermato l'incarico, per l'ottimo lavoro che ha svolto in questi mesi di permanenza a SantaCroce sull'Arno portando correttezza nelle metodologie interne degli uffici e favorendo un modus operandi dell'amministrazione molto più proficuo.

Pur non riuscendo a comprendere quali siano le motivazioni della maggioranza per questo avvicendamento e perché questo non sia stato reso noto a tutti i componenti del Consiglio,riconosciamo al Dott. Nobile di aver svolto un proficuo lavoro nell'interesse di tutta la comunità dando prova di alta professionalità e preparazione, imparzialità, discrezione e rispetto dei ruoli che compongono l'amministrazione comunale. Gli auguriamo un proficuo lavoro in altre amministrazioni e i nostri migliori auguri.

Fonte: Gruppo Consiliare "Per un'altra Santa Croce"

