USe Scotti Rosa batte Bologna, Cioni: "Vittoria del gruppo"

Pur se nessuno si nasconde che la strada è ancora molto lunga, è indubbio che la Scotti che si è affacciata quest'anno alla ribalta del campionato ha un gran bell'aspetto. Specie in casa, la squadra di Alessio Cioni ha centrato due splendide vittorie con Battipaglia e Bologna e domenica si prepara ad affrontare con energia ed entusiasmo il viaggio sul campo di Torino. <Domenica scorsa con Bologna - attacca coach Cioni - è stata una vittoria bellissima. Devo fare i miei complimenti alle ragazze per come hanno interpretato e giocato la partita per tutti e quaranta i minuti. Naturalmente i momenti di difficoltà non sono mancati visto il valore di chi avevamo davanti, ma la squadra ha reagito bene, le ragazze sono rimaste concentrate facendo quello che avevamo preparato in settimana e, soprattutto, abbiamo dimostrato di avere un gran carattere. Quando loro hanno allungato nella terza frazione è stato il frangente nel quale ci siamo un po' disunite ed è lì che, poi, siamo venute fuori portando a casa la partita con merito. Ancora brave>. L'Use Rosa di quest'anno lascia la sensazione di essere un gruppo molto equilibrato. D'accordo? <Sì - ribatte - lo siamo anche se siamo consapevoli di essere un po' corte come roster e quindi qualche problema normale tipo i falli delle nostre lunghe a Venezia finiamo per pagarlo a caro prezzo. Però, se stiamo bene, abbiamo dimostrato di avere una buona quadratura. Ora andiamo avanti tenendo i piedi per terra perchè non abbiamo fatto niente>. <L'ultima cosa che ci tengo a sottolineare - chiude Cioni - è le quattro in doppia cifra ed il grande contributo che abbiamo avuto da chiunque ho chiamato in causa durante la gara. E' la dimostrazione che con Bologna è stata la vittoria di tutti>.

E domenica trasferta a Torino per una gara che la Scotti sta preparando con serenità e fiducia. Un altro bel banco di prova per questo inizio di campionato.

Fonte: Use - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Basket