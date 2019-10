Viaggio della Memoria a Budapest per gli studenti di Cerreto Guidi

I ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Cerreto Guidi sono rientrati dal Viaggio della Memoria, a Budapest. Il percorso è ruotato intorno a Giorgio Perlasca, uomo Giusto delle Nazioni. Visitati il Museo dell’Olocausto, la Sinagoga ebraica con il Giardino dei Giusti, l’Ambasciata italiana a Budapest, l’Istituto italiano della cultura, il monumento delle scarpe sul Danubio e le case protette dove Perlasca nascondeva e salvava gli ebrei.

Sulla via del rientro visita alla foiba di Basovizza e al campo di deportazione di Fossoli, dove l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi rappresentata dall’assessore Mariangela Castagnoli ha deposto una corona d’alloro, proprio come aveva fatto al Monumento delle scarpe sul Danubio.

“Abbiamo ripercorso - commenta l’assessore Mariangela Castagnoli - la vita di Giorgio Perlasca e i luoghi in cui ha salvato migliaia di ebrei. E’stato un viaggio importante e formativo. Si stanno creando gli adulti di domani - ha aggiunto l’assessore - e l’impegno delle Istituzioni deve essere continuo e partecipato. Rivolgo un grazie a nome dell’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ai docenti, alla dirigente scolastica Gabriella Menichetti, alle famiglie, al Comitato per la Pace, allo Spi Cgil, a Daniele Papini e a Firenza Guidi per aver contribuito con questo viaggio alla formazione di un percorso di consapevolezza per la Pace”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

