Viceministro Crimi a Lucca Comics: "Qui si fa cultura"

“A Lucca Comics & Games non si celebra solo il gioco intelligente, l’arte grafica e il fumetto ma si fa cultura”. Parola del vice ministro Vito Crimi che ha visitato e inaugurato il festival nel suo primo giorno.

“Questo festival è un patrimonio tutto italiano – ha aggiunto Crimi – e qui avviene un incontro unico fra le persone e fra le arti: una contaminazione che è frutto di tante persone, artisti, appassionati che mettono in gioco ciascuno le proprie capacità. E uno degli aspetti più interessante è che queste arti moderne e contemporanee vengono a valorizzare una città storica, nella quale ritrovano e con la quale si fondono”.

Il vice ministro ha poi sottolineato come per i bambini il gioco sia per esempio un primo ingresso nella democrazia: ”Con il gioco, che a Lucca si celebra in diverse forme, ci si confronta con gli altri e si impara il rispetto delle regole, imparando quindi a rispettarsi e a confrontarsi”.

Durante il giro inaugurale, il vice ministro Vito Crimi, accompagnato dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, insieme al presidente e al direttore generale e di Lucca Crea, Emanuele Vietina e Mario Pardini ha fatto visita alla mostra di Luca Carboni, allestita a palazzo Arnolfini in piazza del Giglio.

Lucca Comics & Games ospita infatti la prima personale dei quadri del popolare cantautore bolognese che ha spesso realizzato in prima persona i disegni per le copertine dei suoi dischi.

Appassionato da sempre di fumetti e illustrazione, passione derivata anche dagli incontri con Bonvi, nell’ultimo album, “Sputnik”, si è ispirato ironicamente alla grafica sovietica degli anni ’60-’70, uno stile che ha influenzato moltissimi disegnatori di fumetti e illustratori occidentali.

“E’ la prima volta che vengo a Lucca – ha commentato Carboni – ma ho un figlio di 10 anni che coltiva tante passioni e lui è il mio tramite con questa importante realtà e questo mondo fantastico. Questo festival è un luogo magico dove si incontrano le diverse generazioni”.

Fonte: Ufficio Stampa

