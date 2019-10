Agrifood Next, l'innovazione in agricoltura protagonista a Siena

Ha il suo cuore a Siena e quindi in Toscana, un appuntamento centrale per l'innovazione e la sostenibilità nel settore agroalimentare. Il 15 e 16 novembre il mondo della ricerca, le imprese e le istituzioni si incontrano ad Agrifood Next, organizzato al Santa Maria della Scala, con l'obiettivo di valorizzare i casi di innovazione tecnologica e organizzativa da parte di piccole e medie imprese del settore e promuovere le figure professionali del futuro.

Agrifood Next è organizzato dal segretariato italiano di Prima (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area), Fondazione Qualivita, Università di Siena e Comune di Siena. L'evento ha il patrocinio della Regione Toscana.

Si tratta di un'iniziativa che tratterà tematiche legate all'agrifood di domani. Disegnerà scenari e proporrà soluzioni sostenibili per l'agroalimentare del futuro. Giovani agricoltori, imprenditori, ricercatori, mezzagri, operatori e studenti impegnati nel settore agrifood racconteranno le loro storie, condivideranno casi di successo, soluzioni e innovazioni sostenibili: faranno rete ed incontreranno esperti e policy maker.

"Le tematiche di Agrifood Next sono al centro delle nostre politiche agricole – evidenzia Remaschi nell'imminenza dell'appuntamento senese. "La Regione Toscana – prosegue - ha avuto una costante attenzione ai temi dell'innovazione nel mondo agroalimentare e ha cercato di plasmare le proprie politiche in modo da facilitare lo sviluppo di progetti e iniziative da parte degli attori del territorio, sia attraverso il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, sia nel contesto delle relazioni a livello europeo, dove la Toscana è alla guida di diverse iniziative per sostenere il salto verso un settore agroalimentare più innovativo e digitalizzato".

Ad Agrifood Next saranno presenti aziende, università, scuole, enti di ricerca ed istituzioni per dare un contributo significativo sui vari aspetti dell'innovazione tecnologica, organizzativa, gestionale e sociale nel settore agroalimentare italiano. Per il programma completo e le informazioni: https://agrifoodnext.it/

Fonte: Regione Toscana

