Ai Musei del Bargello per le festività di Ognissanti: musica, fumetti, aperture prolungate e gratuità

Le festività di Ognissanti sono tradizionalmente un momento dedicato alla famiglia e se, come quest’anno, il week-end si fa più lungo, aumentano le occasioni per passare il tempo insieme, magari condividendo la passione per l’arte.

Pensando a questo, i Musei del Bargello hanno predisposto una serie di iniziative che si svolgeranno nelle tre giornate del “ponte” del primo novembre e che sono state programmate per agevolare le occasioni di accesso, con orari prolungati o ingressi gratuiti, e per arricchire l’esperienza della visita alle collezioni artistiche, accompagnandola con l’ascolto musicale o con la lettura di un fumetto ambientato proprio in un museo.

Vediamo cosa hanno in serbo i Musei del Bargello per queste giornate di festa.

· La musica a Palazzo Davanzati

Venerdì 1 novembre

Il programma del weekend parte con un’interessante matinée musicale: venerdì 1 novembre, festa di Ognissanti, alle ore 11:30 nel cortile di Palazzo Davanzati si terrà un concerto dal titolo “Armonie del Novecento”. L'Ensemble Musica Ricercata, diretto da Michael Stüve, eseguirà i due quartetti per archi di Mikalojus Konstantinas Čiurlionis e Guido Alberto Fano, due affascinanti composizioni tratte dal repertorio cameristico della prima metà del Novecento.

La partecipazione al concerto è libera e inclusa nel prezzo del biglietto d’ingresso del museo

· Il fumetto ambientato al Museo del Bargello

Venerdì 1 e sabato 2 novembre

Nei giorni di venerdì e sabato, chi visiterà il Museo Nazionale del Bargello, Palazzo Davanzati o le Cappelle Medicee potrà ricevere un omaggio da collezione: nei tre musei sarà infatti possibile ritirare gratuitamente una copia di “Anime Inquiete”, la storia a fumetti realizzata da Otto Gabos e ambientata proprio nel Museo Nazionale del Bargello, come parte del progetto “Fumetti nei musei” promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo. Un’occasione da non perdere per tutti gli amanti dei fumetti, ma anche per scoprire un modo diverso di vivere e pensare il museo.

· Le aperture prolungate alle Cappelle Medicee

Venerdì 1 e sabato 2 novembre

Sempre venerdì 1 e sabato 2 novembre, il Museo delle Cappelle Medicee raddoppierà il proprio orario di apertura, dalle 8.15 alle 18.00. L’apertura prolungata del museo renderà di certo più agevole l’accesso ad uno dei monumenti più amati di Firenze, non solo per le memorie della famiglia Medici che vi sono custodite ma, soprattutto, per l’abbagliante Sagrestia Nuova, capolavoro di scultura e architettura nato dal genio di Michelangelo Buonarroti.

· La domenica gratuita al Bargello, a Palazzo Davanzati e alle Cappelle Medicee

Domenica 3 novembre

Domenica, ultimo giorno del ponte di Ognissanti, i musei saranno ancora aperti e, soprattutto, gratuiti! Continua infatti l’appuntamento delle prime domeniche del mese gratis nei luoghi della cultura: un modo per abbattere le barriere economiche e avvicinare l’arte a tutti. La gratuità è comunque una consuetudine nel Museo di Casa Martelli (sempre gratuito il giovedì, il sabato e la domenica) e le cui atmosfere settecentesche potranno essere ammirate con visite accompagnate che partiranno alle 9.00, 10.00, 11.00 e 12.00.

Il programma del weekend conferma l’impegno dei Musei del Bargello per offrire nuove e sempre maggiori occasioni di visita, dedicate sia ai viaggiatori che giungono a Firenze, sia a chi abita in città e vorrà approfittarne per scoprire, o riscoprire, i capolavori esposti nei musei del circuito.

Visitare i musei sarà più facile e – perché no – anche più interessante.

MUSEI DEL BARGELLO

ORARI DI APERTURA NEL WEEKEND DI OGNISSANTI

Venerdì 1 novembre

Museo Nazionale del Bargello 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 - 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Museo di Palazzo Davanzati 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:30)

Sabato 2 novembre

Museo Nazionale del Bargello 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 - 18:00 (ultimo ingresso: 17:20)

Museo di Palazzo Davanzati 13:15 - 19:00 (ultimo ingresso: 18:30)

Museo di Casa Martelli visite accompagnate con partenza alle 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Domenica 3 novembre

Museo Nazionale del Bargello 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo delle Cappelle Medicee 08:15 - 14:00 (ultimo ingresso: 13:20)

Museo di Palazzo Davanzati 13:15 - 19:00 (ultimo ingresso: 18:30)

Museo di Casa Martelli visite accompagnate con partenza alle 9.00, 10.00, 11.00, 12.00

Le operazioni di uscita del pubblico iniziano dieci minuti prima della chiusura dei musei

Per un quadro completo degli orari dei Musei del Bargello vi invitiamo a consultare le pagine dedicate a ciascun museo all’interno del sito web ufficiale dei Musei del Bargello www.bargellomusei.beniculturali.it

