Alla Fornace Pasquinucci la mostra 'Terra di Artisti'

Si chiama Terra di Artisti la mostra che si inaugura Sabato 9 Novembre alle ore 17.30 alla Fornace Pasquinucci di Capraia Fiorentina. Per questa occasione gli organizzatori del Gruppo Culturale Fornace Pasquinucci, nel comporre il programma 2019, pensarono al nostro territorio con estensione alla confinante area pisana perchè entrambe terre di artisti di lunga e riconosciuta bravura ma capaci anche di affinarsi e proporre nuovi temi o diverse forme espressive. E in questo contesto ne individuarono 4 che con piacere raccolsero l'invito. Ed ecco quindi dal 9 Novembre ognuno in una delle grandi sale della Fornace.

Antonio Biancalani, di origine montelupina e residente a Lamporecchio già protagonista di una personale qualche anno fa, presenta le sue grandi pitture con alberi in tutte le loro declinazioni , in gran parte di ultimissima produzione;

Gianfranco Giannoni, sanminiatese, per la prima volta alla Fornace, propone un'intera serie di figure femminili che sotto un fascinoso aspetto di eleganza o una maschera di ironia manifestano allusive tracce di un dramma presente;

Andrea Meini, empolese residente a Fucecchio e reduce da un'importante mostra antologica proprio a Fucecchio, qui presenta bellissime nature morte tutte ad olio;

Leopoldo Terreni, residente a Terriciola anch'egli nuovo gradito ospite della Fornace, presenta pitture ma anche oggetti-sculture con segni e forme articolate e precise che realizzano immagini e volumi di grande vitalità.

Di loro parlerà in sede di presentazione della mostra il Professor Lorenzo Poggi critico d'arte e socio del Gruppo organizzatore.

Ma la mostra contiene anche uno specifico segmento facente parte del celebrazioni Leonardo 2019 dell'Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa: sono le opere di Franco Fossi con Ossessione, direzione Gioconda, ultimo atto di una mostra che, con opere sempre diverse, è stata presente nell'anno in tutti gli undici comuni del nostro Circondario. Delle opere di Franco Fossi parlerà la critica d'arte Laura Monaldi.

La mostra, che gode del patrocinio del Comune di Capraia e Limite, sarà in atto fino al 23 Novembre e potrà essere visitata tutti i giorni con orario 17-19 salvo i giorni di Lunedì e Martedi. La mostra stessa sarà arricchita, Sabato 16 Novembre alle ore 17, da un incontro letterario sul tema Storie da riscoprire – i giovani attraverso il boom economico, la contestazione e il rinnovamento dell'Italia- durante il quale Daniela Mancini e Paola Martini, autrici di altrettanti libri afferenti all'argomento, dialogheranno con la conduttrice Marisa La Vecchia. L'incontro letterario gode del'ulteriore patrocinio del Centro Tradizioni Popolari dell'Empolese Valdelsa.

Per visite in orari da concordare si può telefonare al numero 3299817170.

Gli organizzatori sono certi che la mostra in tutte le sue fasi, inaugurazione, aperture, incontro letterario, avrà un grande riscontro fra gli appassionati del territorio e non solo.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

