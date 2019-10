Secondo incidente in giornata sulla Fi-Pi-Li, ancora vicino all'uscita di San Miniato, nel tratto compreso con quella di Empoli Ovest in direzione mare. È stato chiuso temporaneamente lo svincolo per San Miniato. Sul posto un'automedica e un'ambulanza della Misericordia di Empoli per soccorrere l'unico ferito, un 42enne.

