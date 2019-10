Arte e salute, convegno al Cenacolo degli Agostiniani

«La presenza della “Bottega della Salute” presso la sede della nostra associazione prevede anche l’organizzazione di eventi che ci facciano conoscere sempre di più. E così, in collaborazione con l’AUSER Territoriale di Empoli, è nata l’idea di costruire qualcosa per capire qual è il ruolo, fondamentale, che l’arte riveste sulla nostra salute. La curiosità ha poi fatto il resto». Così Maria Grazia Pasqualetti, presidente A.I.M.A. sezione Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore, descrive il tema principe del seminario “L’arte che cura” che si svolgerà Venerdì 8 Novembre 2019 dalle 09:00 alle 13:00 presso il Cenacolo degli Agostiniani in via de’ Neri a Empoli.

L’iniziativa, organizzata da A.I.M.A. sezione Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore e dalla “Bottega della Salute” del Servizio Civile ANCI Toscana, vede il contributo del Cesvot e il patrocinio del Comune di Empoli, dell’ASL Toscana Centro, dell’Auser Territoriale di Empoli, della Cooperativa Sociale Minerva e del Centro Co.Me.Te. e si pone l’obiettivo di riflettere sull’importanza che l’arte riveste nella cura delle persone. L’ingresso è libero e l’incontro, aperto a tutti, è rivolto a chiunque sia interessato ad approfondire il tema dell’arte sia come canale di cura che come strumento socio-culturale. L’arte in tutte le sue sfumature può essere di grande aiuto nei percorsi di cura.

Programma del seminario

• 09:00

Caffè di benvenuto

• 09:30

Saluti istituzionali: Sindaco del Comune di Empoli Brenda Barnini, Assessore politiche sociale Valentina Torrini

• 10:00

Saluti istituzionali: presidente AIMA Empoli M. Grazia Pasqualetti e Presidente AUSER Territoriale Daniela Tinghi

• 10:30

Intervento del primario geriatria ASL Toscana Centro dott. Enrico Benvenuti “Gli artisti longevi”

• 11:00

Intervento della Direttrice Centro Co.Me.Te. dott.ssa Conny Leporatti “Le immagini curano l’anima”

• 11:30

Intervento del presidente AIMA Firenze e vicepresidente AIMA Nazionale dott. Manlio Matera “Gli atelier Alzheimer”

• 12:00

Visita guidata a cura della storica dell'arte Belinda Bitossi alla Chiesa di Santo Stefano degli Agostiniani

Per restare aggiornati e per ulteriori informazioni potete seguire la pagina Facebook AIMA Empolese Valdelsa – Valdarno Inferiore e il profilo Instagram @aima.empoli.

Fonte: A.I.M.A. sezione Empolese Valdelsa - Valdarno Inferiore

