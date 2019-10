Butta la cassaforte dalla finestra con soldi e hashish durante un controllo: arrestato

Per non essere scoperto dai carabinieri di Foiano della Chiana ha buttato dalla finestra la cassaforte che teneva sotto il letto, con dentro quasi 10mila euro e 133 g di hashish divisi in tre pezzi. Un 30enne italiano è stato così arrestato nell'Aretino: su di lui pendevano numerosi precedenti ed era obbligago a presentarsi alla polizia giudiziaria ogni giorno. Con appostamenti e perquisizioni i militari hanno scoperto che qualcosa non andava e così ieri lo hanno riaccompagnato a casa dopo la firma in caserma. Dopo aver buttato via la cassaforte e avvenuto l'arresto, è stato trasferito in carcere ad Arezzo.

