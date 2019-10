Cantieri sulle strade di Vinci: nuovo asfalto in molte località

È partito da pochi giorni una nuova fase di restyling in diverse strade presenti sul territorio di Vinci. L'obiettivo degli interventi messi in atto dall'Amministrazione comunale è quello di rendere la viabilità inbterna ed esterna dei centri abitati più sicura per pedoni e automobilisti.

In particolare, si sta procedendo alla riasfaltatura di alcuni tratti di via Giusti, via Tassoni, via della Chiesa e via Curtatone e Montanara. Inoltre, verranno riasfaltati i marciapiedi di tratti di via Turati, via Amendola, via della Costituente, via della Commenda, via Sanzio e via Marmugi.

Ulteriori interventi di manutenzione straordinaria in programma riguarderanno via Tigliano, via dei Martiri, via Leonardo da Vinci, piazza Garibaldi, Lungarno C. Battisti, via Cerretana, via Bixio, via Mameli e via Vallemaggiore.

Tali lavori consistono nella sistemazione di banchine, di griglie per la raccolta di acque meteoriche, di pozzetti danneggiati, del ripristino di parapetti, zanelle (i canali di fianco alle carreggiate) e caditoie. I lavori si concluderanno entro il 27 novembre prossimo.

“A poco a poco, stiamo intervenendo su tutte le strade di competenza del Comune - spiega l'assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vinci, Vittorio Vignozzi - Stiamo mettendo in campo un vasto piano di interventi che migliorerà ulteriormente la sicurezza stradale del nostro sistema di viabilità, sia nei centri abitati che nelle aree a minor densità di popolazione”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Vinci