Castelfiorentino Ciclabile, primo intervento da piazza Cavour alle scuole di viale Roosevelt

La Castelfiorentino del futuro prende forma nel segno della mobilità sostenibile. Ieri pomeriggio la Giunta Comunale ha approvato infatti l’intervento per la realizzazione della prima pista ciclabile, che collegherà il cuore del centro urbano (Piazza Cavour) alla zona scolastica e sportiva, lungo il Viale Roosevelt.

Il costo stimato dell’opera (che non si limita in realtà al solo percorso ciclabile) è di 362 mila euro, e prevede il completo rifacimento del marciapiede, la revisione e l’implementazione del sistema fognario, la risistemazione delle aiuole di rispetto per le alberature presenti lungo il viale, e la realizzazione della pista ciclabile (alla stessa quota del marciapiede) sul lato destro della carreggiata, attualmente occupato da alcuni posti auto.

Nella soluzione progettuale proposta, è contemplata una lieve diminuzione della larghezza del marciapiede esistente (attualmente di circa 3,7 metri) a beneficio del percorso ciclabile. Quest’ultimo si restringerà in corrispondenza delle alberature (che per il loro valore ambientale saranno preservate), pur rimanendo di larghezza superiore alle norme vigenti. In ogni caso, per motivi di sicurezza, un cordonato di 20 cm servirà a inibire l’eventuale invasione della corsia ciclabile da parte delle auto.

L’intero tratto ciclabile sarà completato grazie all’installazione un nuovo impianto di illuminazione a terra, dotato di faretti alternati alle alberature esistenti.

La realizzazione della pista ciclabile rappresenta il primo degli interventi previsti in quest’area: il progetto complessivo infatti prevede la realizzazione di altre due piste ciclabili in via Duca d’Aosta e in Viale Di Vittorio, tramite corsia riservata alla stessa quota della carreggiata.

“Grazie a questo primo intervento – sottolinea il sindaco, Alessio Falorni – inizia a prendere forma l’idea di una Castelfiorentino che punta a incentivare la mobilità sostenibile, e contestualmente si propone di riqualificare la viabilità e i marciapiedi esistenti. In questo caso, infatti, cogliamo un duplice obiettivo con un nuovo percorso ciclabile che va ad inserirsi in un intervento complessivo di riqualificazione del viale Roosevelt, uno dei più belli del capoluogo, collegando il centro urbano alla zona sportiva. Esaminando le carte di progetto, è per me una soddisfazione vedere come si stia lavorando per realizzare il programma sul quale abbiamo chiesto la fiducia ai castellani”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

