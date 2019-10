Colonnine per la ricarica di auto elettriche: iniziati i lavori

Green, amica dell’ambiente e all’avanguardia. Un altro passo avanti verso la sostenibilità ambientale per la Val Graziosa che strizza l’occhio al piano nazionale di Enel volto all’installazione di una rete di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.

Sono attualmente in corso i lavori per l’installazione di quattro impianti di ricarica per auto elettriche intelligenti (IdR- colonnine di ricarica) in 4 zone del paese.

Le aree scelte dalla Giunta guidata dal Sindaco Massimiliano Ghimenti sono: Via Brogiotti – al semaforo di fianco alla Caserma dei Carabinieri -, il parcheggio al parco delle Fonderie, il parcheggio adiacente all’asilo nido de La Gabella e l’area di sosta di Via Ettore Tozzini.

Ogni postazione, di tipo “quick” da 44 kW, servirà due posti auto garantendo la ricarica di otto veicoli elettrici complessivi che potranno contare su una ricarica “intelligente” e “interoperabile”.

Tutti i modelli di IdR saranno infatti gestiti con le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e la gestione remota (“Electric Mobility Management”) e in grado di rispondere alle attuali e future esigenze di una mobilità urbana evoluta e sostenibile. Sono partiti dunque i lavori in via Monteverdi per porre la prima pietra del progetto, nato su impulso dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Calci, che ha visto la fondamentale collaborazione di Enel X, la nuova divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi, mobilità elettrica e soluzioni digitali. L’azienda, nello specifico, si è assunta la progettazione, le fasi di realizzazione e di attivazione delle infrastrutture, il rifornimento di elettricità e la successiva manutenzione per otto anni degli impianti senza oneri per il Comune. Il Comune di Calci dal canto suo, oltre ad aver individuato le aree più idonee sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità, ha messo a disposizione a titolo gratuito le porzioni di suolo necessarie all’utilizzo e assicurato la collaborazione per il rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e la gestione.

Secondo studi internazionali circa il 25% delle emissioni globali di gas serra climalteranti è procurato dai mezzi di trasporto a combustione ed entro il 2030 i veicoli elettrici (EV) e ibridi elettrici plug-in (PHEV) rappresenteranno oltre il 40 % delle vendite dei veicoli in Europa. “Sebbene in Italia le immatricolazioni di auto elettriche o ibride siano inferiori rispetto alla media europea – interviene l’Assessore all’Ambiente Stefano Tordella - il dato è oggi in aumento grazie alla realizzazione di idonee infrastrutture a supporto per la ricarica. Grazie alla collaborazione tra ente pubblico e aziende private è possibile implementare il numero di impianti e favorire i cittadini che scelgono mezzi di trasporto più sostenibili e, più in generale, il rispetto dell’ambiente”.

Temi da sempre centrali per l’Amministrazione Comunale di Calci che, da anni, ha messo a segno azioni e progetti finalizzati ad una generale impronta ecologica della macchina comunale.

Tra questi la realizzazione del nuovo asilo nido in classe energetica “A”, l’acquisto di arredi verdi in plastica riciclata per le aree gioco, il recupero di biomasse nel più ampio lavoro di mantenimento delle aree forestali su delega regionale, la costruzione di un fontanello per la distribuzione di acqua potabile mensa scolastica e di oltre 600 borracce in alluminio in collaborazione con Acque Spa, l’impiego per i pasti forniti dalla mensa scolastica certificati ai sensi delle normative comunitarie, l’estensione a tutto il territorio comunale del servizio di raccolta differenziata porta a porta e il consistente lavoro effettuato negli ultimi anni per l’efficientamento energetico del patrimonio comunale.

“Passi avanti verso la sostenibilità ambientale del Paese e, più in generale, verso buone pratiche e progetti eco-friendly sono priorità del nostro programma – conclude il Sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti -. Sono molto orgoglioso di questa ulteriore azione che ci consente di avvicinarci agli standard europei senza andare a toccare i portafogli dei nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Calci - Ufficio Stampa

