Consiglio comunale San Miniato, questioni di bilancio e di ambiente all'ordine del giorno

Il Consiglio Comunale di San Miniato è convocato in seduta pubblica, nel Palazzo Comunale, per il 4 novembre 2019 alle ore 17:30 per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente e del Sindaco.

2. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa variazioni di cassa (art. 175, comma 5 bis, lettera d) D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 109 del 17.10.2019).

3. Comunicazioni da parte del Presidente del Consiglio Comunale circa prelevamento dal fondo di riserva (artt. 166 e 176 del D. Lgs. n. 267/2000 e art. I.9, comma 2, vigente regolamento di contabilità) (Deliberazione G.C. n. 111 del 22.10.2019).

4. Surroga consigliere dimissionario. (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

5. Approvazione verbale seduta consiliare del 30.09.2019. (Settore Affari Istituzionali e Legali).

6. Risposta a interrogazione presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Centri di accoglienza”.

7. Risposta a interpellanza presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Lavori argine La Serra”.

8. Risposta a interpellanza presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Forza Italia”, dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” e dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Sicurezza per gli alunni”.

9. Risposta a interrogazione presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Accordo 29.04.2019”.

10.Risposta a interrogazione presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” e dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” relativa a incarichi dirigenziali.

11.Risposta a interpellanza presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Lega Salvini San Miniato” ad oggetto: “Scelta soggetti fornitori”.

12.Ordine del giorno presentato dal Gruppo Consiliare “Partito Democratico” relativo all'attacco turco nel nord della Siria. Solidarietà al popolo curdo.

13.Mozione presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Percorso redazione bilancio di previsione”.

14.Mozione presentata il 30.09.2019 dal Gruppo Consiliare “Cambiamenti” ad oggetto: “Problemi ambientali a Ponte a Egola”.

15.Commissioni Consiliari Permanenti. Sostituzione componenti. (Settore AffariIstituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

16.Commissione Comunale per le Pari Opportunità. Sostituzione componente consiliare. (Settore Affari Istituzionali e Legali). Immediatamente eseguibile.

17.Ratifica deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 17.10.2019 ad oggetto: “art.175, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000. Bilancio di previsione 2019-2021. Variazione”. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

18.Bilancio di previsione 2019-2021. Variazione. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

19. Estinzione anticipata mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti. (Settore Programmazione e Risorse Finanziarie). Immediatamente eseguibile.

20. Esercizio associato per la formazione del piano strutturale intercomunale tra i Comuni di San Miniato e di Fucecchio, ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale n.65/2014. Approvazione schema di convenzione di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 e agli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 68/2011". (Settore Servizi Tecnici). Immediatamente eseguibile.

21.Riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 11.07.2019 nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione conseguente al verbale n. 49/u 2018 del 28.06.2018. (Polizia Municipale) Immediatamente eseguibile.

22.Riconoscimento di debiti fuori bilancio per le spese di cui alla sentenza emessa dal Giudice di Pace di San Miniato in data 06.06.2019 nel giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa n. 10685/2017 del 03.04.2017 (ricorso rubricato al n.282/17 R.G.). (Polizia Municipale) Immediatamente eseguibile.

23.Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni elevate al codice della strada dal 2015 al 2018. Affidamento del servizio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione." (Polizia Municipale) Immediatamente eseguibile

