Corso di Primo soccorso gratuito alla Misericordia di Certaldo

Primo soccorso. Corso di formazione gratuita in partenza presso la sede della Misericordia di Certaldo.

Due livelli, un primo modulo di base ed uno avanzato in cui apprendere le manovre di rianimazione BLS (basic life support, rianimazione adulto) con abilitazione all’utilizzo del defibrillatore automatico, il corretto trattamento delle ferite, dei traumi, le tecniche di disostruzione delle vie aeree e svolgere esercitazioni pratiche “sul campo” per sperimentare, con il supporto dei formatori, simulazioni di casi reali.

La data di inizio del corso di primo livello è fissata per lunedì 04 novembre 2019 alle ore 21.15 presso il centro formazione della Misericordia di Certaldo,in via Toscana n.118. Il corso avrà cadenza bisettimanale (lunedì e mercoledì) ed è gratuito ed aperto a tutti.

A gennaio partirà il modulo avanzato per approfondire gli argomenti trattati nel corso di primo livello. Per poter effettuare il modulo di livello avanzato è necessario aver seguito il livello base.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Misericordia di Certaldo in Via D.Alighieri, n.2/4, tel. 0571-668092 oppure scrivere al seguente indirizzo: info@misericordiacertaldo.it

E’ necessaria una preiscrizione contattando il numero della Misericordia oppure effettuandola sul nostro sito web www.misericordiacertaldo.it .

Fonte: Misericordia di Certaldo

