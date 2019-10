Buongiorno e buona festa di Halloween, oggi ringrazio Annalisa che abita a Prato e che ho avuto il piacere di conoscere durante un concerto dove ci siamo molto divertite insieme a nostri mariti e poi siamo diventate amiche, grazie alla nostra amica in comune Laura che ci ha fatto incontrare.

Ha preparato una buonissima crostata con lo yogurt greco e la marmellata di albicocche, ma come mi ha detto Annalisa voi potete metterci la marmellata che più vi piace. In questa ricetta non c'è burro.

Le foto del dolce mi sono state gentilmente concesse da Annalisa.

Crostata allo yogurt greco con marmellata di albicocche

Ingredienti :

2 uova,

150 g di zucchero,

150 g yogurt greco,

la buccia grattugiata di 1 limone,

450 g di farina,

mezza bustina di lievito

marmellata di albicocche

Zucchero a velo

Per la preparazione:

Sbattete bene le uova con lo zucchero e la buccia grattugiata del limone, poi mettete lo yogurt, la farina e il lievito. Stendete l'impasto, lasciatene un pochino da parte per formare dopo le strisce, poi adagiatelo su una teglia circolare con carta da forno e togliete la pasta in eccesso, la base bucherellatela con dei rebbi della forchetta. Stendete la marmellata di albicocche, ma voi potete utilizzare la marmellata che vi piace di più. Formate le strisce per la decorazione della torta e mettetele sopra creando il reticolo. Mettete in forno per 40 minuti a 160° gradi, una volta cotta fatela raffreddare e stendeteci sopra lo zucchero a velo.

Annalisa di Prato

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook

www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa, Lucca, a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.