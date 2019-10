Enel Novoli ospita l'Energia Tour e inaugura il nuovo punto

Grande partecipazione a Firenze per l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze della Penisola con l’obiettivo di creare momenti di socializzazione e di portare in scena i talenti delle diverse piazze italiane. Il tour, partito lo scorso aprile da Messina, sta visitando 50 località italiane e si concluderà a novembre a Cassino.

La tappa si è svolta ieri sera a Novoli, presso il nuovo Spazio Enel di via di Novoli 75/s che nell’occasione è stato anche inaugurato alla presenza del responsabile Enel area mercato della Toscana Raffaele D’Aprile, del responsabile regionale indirect stores di Enel Energia Carlo Pastorelli, dell’artista e presentatore Lorenzo Branchetti, dell’attrice Katia Beni e del titolare Giuseppe Iannelli di Enpase che gestirà il nuovo Punto Enel Energia in aggiunta a quelli già presenti in città, a partire dal Punto Enel diretto di via Corridoni 35/a.

Protagonisti di giornata sono stati i prodotti tipici locali con particolare riferimento al lampredotto: a raccontare le produzioni d’eccellenza e l’arte culinaria del territorio ha contribuito il cooking show a tema con alcuni cuochi fiorentini che hanno sfidato Lorenzo Branchetti e Katia Beni nella preparazione di un panino al lampredotto a cui è seguita una degustazione per tutti i partecipanti, accompagnata da animazione per bambini con il giullare Nespolo, un mago illusionista e i laboratori dell’associazione VivaVinci con attività legate anche alla figura di Leonardo Da Vinci.

Il nuovo Spazio Enel di Novoli sarà a disposizione dei cittadini per tutte le questioni ed opportunità relative alle forniture elettricità, gas ed efficienza energetica, dal lunedì al sabato dalle 9:00 – 13:00 e dalle 15:00 -19:00.

