Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate: le celebrazioni a Impruneta

Domenica 3 novembre 2019, il Comune di Impruneta, in collaborazione con l’Associazione Combattenti e Reduci Sezione di Impruneta, celebra il IV NOVEMBRE- FESTA DEI COMBATTENTI.

In collaborazione con tutte le forze combattentistiche sarà commemorato quel giorno storico che ricorda il sacrificio dei caduti e di quanti soffrirono per la Patria in tutte le guerre, per la difesa della Pace.

Combattenti e cittadini tutti sono invitati a partecipare alla manifestazione.

Programma:

ore 10.45:

raduno in piazza Buondelmonti per il corteo dal Palazzo comunale

ore 11.00:

celebrazione della S. Messa nella Basilica di Impruneta in suffragio dei caduti

Dopo il rito, il corteo deporrà una corona al Cippo dei Caduti nel Parco della Rimembranza

Accompagnerà il corteo e la S. Messa la Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Impruneta

Fonte: Ufficio Stampa

