Hip Hop Lab al Sottosopra Centro Giovani di Fucecchio

La natura divertente e coinvolgente della danza Hip Hop aiuta a creare uno spazio dove poter socializzare, sfogarsi, divertirsi e condividere emozioni, permettendo a chi la pratica di esprimere la propria interiorità usando il linguaggio non verbale, vincendo la timidezza e superando i propri limiti.

Per questo dalla collaborazione tra il centro giovani Sottosopra del Comune di Fucecchio e No Idea Fam, collettivo del territorio che si occupa di formazione per ballerini nasce HIP HOP LAB, laboratorio di danza hip hop per il pomeriggio di martedì 5 Novembre alle ore 15.30 ad accesso gratuito.

Sarà Gabrio Di Benedetto, direttore artistico di No Idea Fam con formazioni nelle più importanti scuole di Londra, a far conoscere l'Hip hop a tutti i ragazzi dai 10 ai 18 anni.

Fonte: Sottosopra Centro Giovani Auditorium La Tinaia Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio