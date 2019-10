Il Comune rassicura: "Le borracce consegnate nelle scuole sono certificate"

L’Amministrazione Comunale rassicura alunni e genitori, dopo le voci che si sono susseguite nelle ultime ore in merito a presunte anomalie delle borracce, per le quali però né il Comune né la scuola hanno ricevuto segnalazioni. Prima di procedere all’acquisto ed alla distribuzione nelle scuole, sono state infatti acquisite le relative certificazioni.

In particolare Publiacqua ha richiesto la certificazione prodotta dall’azienda produttrice per l’importatore e, per maggiore sicurezza, ha provveduto ad un’ulteriore certificazione realizzata in Italia da un laboratorio accreditato e di riconosciuta esperienza e affidabilità. Sono entrambe disponibili sul sito dell’azienda al seguente link https://bit.ly/346NK6d.

Per mantenere le borracce efficienti e sicure si raccomanda il loro corretto uso, come segnalato anche dal vademecum consegnato insieme alla borraccia stessa, e quindi di usarla per l’acqua e non per bevande acide, tipo succhi di frutta, di non metterla in congelatore, microonde e a contatto con una fiamma, di lavarla una volta al giorno con detersivo per piatti non acido. È consigliabile inoltre di non metterla in lavastoviglie.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calenzano